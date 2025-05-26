На окраине Екатеринбурга сбили 11-летнюю девочку





– сказали в пресс-группе. «Установлено, что за рулём находилась 41-летняя женщина. Она пояснила, что неожиданно для неё с правой стороны проезжей части выбежала девочка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В субботу, 31 мая, на окраине Екатеринбурга возле станции Сысерть, в районе дома на Кузнецова, 10, водитель Toyota сбил 11-летнюю девочку. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в городской ГИБДД.По предварительным данным, ребёнок стал переходить через дорогу в неположенном для этого месте, хотя пешеходный переход был рядом. В результате ДТП девочка получила различные травмы, с которыми её доставили в детскую больницуГосавтоинспекторы призывают родителей чаще говорить с детьми о ПДД.В ГИБДД также отметили, что при обследовании места происшествия были выявлены недостатки улично-дорожной сети, а именно отсутствие горизонтальной дорожной разметки 1.2, 1.11, 1.17 ПДД РФ. Соответствующее предписание было направлено в адрес ГКУ СО УАД.