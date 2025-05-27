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В Нижнем Тагиле 12-летнему ребёнку выплатят 300 тысяч рублей за травму от одноклассника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу 12-летнего мальчика, пострадавшего после применения силы со стороны старшего школьника. Инцидент произошёл в октябре 2024 года возле школы.
По данным прокуратуры Свердловской области, 11 октября после занятий 14-летний ученик, находясь у крыльца образовательного учреждения, схватил младшего подростка, поднял его, перекинул через плечо и упал на него сверху. В результате ребёнок испытал острую физическую боль и получил закрытые переломы костей правого предплечья со смещением.
Прокуратура Дзержинского района провела проверку и подала иск в защиту прав пострадавшего. Дзержинский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и постановил взыскать с подростка и его законных представителей 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
По данным прокуратуры Свердловской области, 11 октября после занятий 14-летний ученик, находясь у крыльца образовательного учреждения, схватил младшего подростка, поднял его, перекинул через плечо и упал на него сверху. В результате ребёнок испытал острую физическую боль и получил закрытые переломы костей правого предплечья со смещением.
Прокуратура Дзержинского района провела проверку и подала иск в защиту прав пострадавшего. Дзержинский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и постановил взыскать с подростка и его законных представителей 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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С родителей пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг взыскали моральную компенсацию
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