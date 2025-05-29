Разыскивают 24-летнюю жительницу Карпинска — девушку последний раз видели у вокзала

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжаются поиски 24-летней жительницы Карпинска Анастасии Алексеевны Поляковой. Девушка пропала 27 мая — в тот день она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.Как сообщили в отделе полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский», последний раз Анастасию видели в районе железнодорожного вокзала Карпинска. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.Приметы разыскиваемой: рост около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, длиной до плеч. В день исчезновения она была одета в светлую футболку и тёмные штаны.Сотрудники полиции просят жителей Карпинска, Волчанска и близлежащих посёлков сообщить любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Анастасии Поляковой. Контакты для связи: г. Карпинск, ул. Луначарского, 90 (каб. 31), телефон 3-34-33 или 02.По информации издания E1, в Карпинске распространяется видео, на котором, предположительно, запечатлены издевательства над девушкой, внешне похожей на пропавшую Анастасию. Сейчас акваторию реки Турья обследуют полиция и поисковики.В поисковом отряде изданию сообщили: «Поступила информация, что девушка зашла в воду и не вышла. Прочёсываем вместе с полицией акваторию, тело пока не найдено».