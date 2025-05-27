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В Свердловской области за сутки потушено 21 возгорание, в том числе пожары в домах и на ферме

12.57 Суббота, 31 мая 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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За прошедшие сутки на территории Свердловской области ликвидировали 21 пожар, в том числе три — в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском огонь повредил садовый дом в коллективном саду №82. Пожар охватил 25 квадратных метров. Справиться с огнём удалось за 11 минут, работали 10 специалистов и 2 единицы техники. Причину возгорания выясняют дознаватели.

Ещё один пожар произошёл в Серове, в коллективном саду «Энергетик 13». Там сгорел садовый дом площадью 64 квадратных метра. На тушение направили 9 пожарных и 2 машины. С огнём справились за 39 минут.

В посёлке Доломитовый загорелся частный жилой дом на улице Белинского. Пламя распространилось на 88 квадратов, пожарные боролись с огнём 53 минуты. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники.

Кроме того, в селе Петрокаменском на улице 8 Марта горело помещение животноводческой фермы. Огонь охватил 40 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 31 минуту, задействовав 11 специалистов и 4 машины.

Как уточнили в МЧС, одной из причин пожаров остаётся короткое замыкание — оно стало источником возгораний в 4% случаев.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:40 Режиссёра Балабанова в Екатеринбурге усадят в пустой трамвай
17:55 Директор экзаменационного центра при УрФУ и её подельники отправлены в СИЗО
17:23 Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза
16:44 Более 30 пожаров прошлись по Свердловской области в минувший четверг
16:28 В Первоуральске задержан избивший водителя легковушки велосипедист
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14:42 Поездка квадроцикла в Ачитском районе закончилась трагедией
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