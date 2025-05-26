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Более 30 пожаров прошлись по Свердловской области в минувший четверг
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 31 возгорание, сообщает региональное управление МЧС России. Благодаря слаженной работе пожарных служб удалось спасти в общей сложности 20 человек. Девять происшествий зарегистрированы в жилом секторе.
Одним из самых масштабных пожаров четверга стал тот, что вспыхнул на улице Новой в деревне Сохарёво Режевского городского округа. Горел частный двухквартирный дом с надворными постройками. Площадь возгорания достигла 244 квадратных метров, пострадал один человек. С огнём боролись 14 специалистов с привлечением шести единиц техники. Полная ликвидация пожара заняла около двух с половиной часов.
Среди других происшествий: пожар на улице Горького в Сысерти (на площади 20 квадратных метров горела частная баня), загоревшееся сено на площади 40 квадратных метров в деревне Куваева, сгоревший между сёлами Киприно и Аятское трактор. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших (если не считать нанесённый огнём материальный ущерб).
По информации МЧС, в 10% случаев причиной пожара стало нарушение правил безопасности, ещё в 6% — неосторожное обращение с огнём, а в 3% — короткое замыкание электропроводки. В числе причин фигурирует также неисправность транспортных механизмов.
Одним из самых масштабных пожаров четверга стал тот, что вспыхнул на улице Новой в деревне Сохарёво Режевского городского округа. Горел частный двухквартирный дом с надворными постройками. Площадь возгорания достигла 244 квадратных метров, пострадал один человек. С огнём боролись 14 специалистов с привлечением шести единиц техники. Полная ликвидация пожара заняла около двух с половиной часов.
Среди других происшествий: пожар на улице Горького в Сысерти (на площади 20 квадратных метров горела частная баня), загоревшееся сено на площади 40 квадратных метров в деревне Куваева, сгоревший между сёлами Киприно и Аятское трактор. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших (если не считать нанесённый огнём материальный ущерб).
По информации МЧС, в 10% случаев причиной пожара стало нарушение правил безопасности, ещё в 6% — неосторожное обращение с огнём, а в 3% — короткое замыкание электропроводки. В числе причин фигурирует также неисправность транспортных механизмов.
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