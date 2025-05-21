Поездка квадроцикла в Ачитском районе закончилась трагедией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в районе деревни Верхний Арий (Ачитский район Свердловской области) произошла смертельная авария с участием квадроцикла. Погибший — водитель перевернувшегося транспортного средства.Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции Красноуфимска вчера, 29 мая, около 23.06. На месте ДТП был обнаружен перевёрнутый квадроцикл и двое человек, один из которых скончался ещё до прибытия «Скорой». Второй получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Красноуфимскую районную больницу.По предварительным данным, около 19.00 67-летний мужчина, управляя квадроциклом, перевозил пассажира 1966 года рождения, двигаясь по закрытой территории охотничьего хозяйства в направлении деревни Верхний Арий. В какой-то момент водитель не справился с управлением, допустил наезд на металлический шлагбаум, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. При этом оба человека получили травмы, в случае водителя — смертельные.Сотрудники Госавтоинспекции оперативно провели осмотр места происшествия, составили схему ДТП и установили личности участников аварии. Оказалось, что оба являются жителями посёлка Уфимский Ачитского района. Установлено также, что погибший не имел водительского удостоверения, а также перевозил пассажира без мотошлема. По словам выжившего в ДТП, днём они катались по пересечённой местности, а перед трагедией оба употребляли алкоголь.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.