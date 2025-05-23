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Пожар с трагическими последствиями случился минувшей ночью в Каменске-Уральском

11.55 Пятница, 30 мая 2025
Фото: МЧС РФ по Свердловской области
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Сегодня ночью, с 29 на 30 мая, в Каменске-Уральском произошёл серьёзный пожар. Горела квартира на первом этаже в трёхэтажном жилом доме коридорного типа на улице Строителей.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23.27. К прибытию пожарных огонь успел распространиться на площади около 30 квадратных метров. Ситуация осложнялась сильным задымлением в подъезде, что сделало эвакуацию жильцов чрезвычайно затруднительной.
До прибытия пожарных самостоятельно покинуть здание смогли 10 человек. Ещё 19 человек, среди которых было 7 детей, были спасены звеньями газодымозащитной службы. Спасатели использовали специальные средства защиты и проводили эвакуацию по лестничным маршам, работая в условиях плотного дыма и ограниченной видимости.

К сожалению, пожар унёс жизнь одного из жильцов. Личность погибшего устанавливается, как и обстоятельства его гибели.

Как указывает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», в квартире на втором этаже дома огнём повреждён оконный блок — это свидетельствует о том, что пламя и высокая температура распространились вверх.

По отчётам МЧС России по Свердловской области, к тушению ночного пожара привлекались 18 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Ещё до полуночи пожар был локализован, а в 00.04 открытое горение удалось ликвидировать. Проливка и разбор конструкций шли примерно до часа ночи.

Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России. Основная версия на данный момент не озвучена, однако специалисты рассматривают как технические неисправности, так и возможность неосторожного обращения с огнём.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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