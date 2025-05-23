Неосторожное обращение с огнём стало основной причиной 36 свердловских пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МЧС России отчиталось об оперативной ликвидации 36 пожаров, произошедших на территории Свердловской области 28 мая. Девять из них пришлись на жилой сектор, включая квартиры, частные дома и надворные постройки. Наиболее частой причиной возгораний — в 13% случаев — было неосторожное обращение с огнём.Самый крупный пожар середины недели случился в Екатеринбурге. Ша улице Окружной огонь охватил два частных дома и прилегающие хозпостройки, распространившись на площади 240 квадратных метров. В течение 98 минут с огнём боролись 15 пожарных, вместе с которыми к месту происшествия направили 5 единиц техники. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить ещё большее распространение пламени.Вторым по крупности пожаром среды можно считать тот, что случился на станции Лая в Горноуральском городском округе. На улице Лесной огонь уничтожил частный дом и надворные постройки, охватив в общей сложности площадь 150 квадратных метров. С огнём в данном случае боролись 19 человек при помощи 5 единиц техники. Полное тушение заняло 66 минут.Екатеринбуржский пожар на улице Чкалова пусть и был значительно меньших масштабов, но потребовал вмешательства большего количества специалистов. Всё потому, что возгорание возникло в подземном паркинге многоэтажного дома. Полностью выгорел гаражный бокс с автомобилем, а пожар в своём пике охватывал 24 квадратных метра. Его ликвидировали за 25 минут 31 огнеборец в сопровождении 9 спецмашин.