Возрастное ограничение 18+
После самосуда над мальчиком в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском подростки по очереди избивали мальчика, вынуждая его извиниться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Отмечается, что мальчика избивали днём посреди улицы.
Ранее в телеграм-канале «Типичный Каменск-Уральский» сообщили, что подростки устроили самосуд над мальчиком, и приложили видео с избиением. На опубликованных кадрах видно, как подростки по очереди бьют мальчика по лицу, требуя от него извинений. Ребёнок якобы грубо ответил одной из девочек в их компании.
«Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ "хулиганство". По предварительной информации, поводом для избиения ребёнка стал ранее возникший у него конфликт с одной из сверстниц»,
– говорится в сообщении областного СК.
Отмечается, что мальчика избивали днём посреди улицы.
Ранее в телеграм-канале «Типичный Каменск-Уральский» сообщили, что подростки устроили самосуд над мальчиком, и приложили видео с избиением. На опубликованных кадрах видно, как подростки по очереди бьют мальчика по лицу, требуя от него извинений. Ребёнок якобы грубо ответил одной из девочек в их компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребёнка: СК поручил возбудить уголовное дело
24 мая 2025
24 мая 2025
В Верхней Пышме подростки направляли пневматический пистолет на прохожих — полиция изъяла оружие
21 мая 2025
21 мая 2025