После самосуда над мальчиком в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело

– говорится в сообщении областного СК.

«Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ "хулиганство". По предварительной информации, поводом для избиения ребёнка стал ранее возникший у него конфликт с одной из сверстниц»,