Возрастное ограничение 18+
Пожар на крышке пятиэтажки на Уктусе потушили
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге на Уктусе вспыхнул пожар, напугавший горожан мощным «столбом» дыма.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на крыше пятиэтажного дома на улице Просторной, 146 горел битум. К счастью, никто не пострадал. К прибытию спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек.
В МЧС также рассказали, что пожарные вынесли с крыши четыре газовых баллона, не дав добраться до него огню.
К моменту публикации возгорание ликвидировали. Всего в тушении было задействовано 15 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на крыше пятиэтажного дома на улице Просторной, 146 горел битум. К счастью, никто не пострадал. К прибытию спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек.
В МЧС также рассказали, что пожарные вынесли с крыши четыре газовых баллона, не дав добраться до него огню.
К моменту публикации возгорание ликвидировали. Всего в тушении было задействовано 15 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки
24 мая 2025
24 мая 2025