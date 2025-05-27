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В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка в розовой кофте
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 12-летнюю Марину Магомедову. Вчера, 28 мая, она не вернулась домой. Ориентировку на девочку опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
Девочка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами. В день пропажи была одета в розовую кофту с капюшоном, голубые джинсы, чёрные кроссовки. С собой был бежевый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается ОП №1. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону: 8(343)356-42-01.
Девочка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами. В день пропажи была одета в розовую кофту с капюшоном, голубые джинсы, чёрные кроссовки. С собой был бежевый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается ОП №1. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону: 8(343)356-42-01.
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