Пять свердловчан спасены и один погиб во вчерашней волне пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прекратившиеся дожди и установившаяся жара не замедлили сказаться на пожарной ситуации в Свердловской области. За минувшие сутки (то есть, 27 мая) пожарные ликвидировали 37 пожаров, большая часть которых прокатилась по объектам, не относящимся к жилому сектору.Только 8 вчерашних пожаров затронули жилые строения. В них один человек погиб, двое получили травмы, а ещё пятеро были спасены пожарными.Большая трагедия случилась в селе Лая на улице Краснознаменной. Там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 30 квадратных метров. И хоть локализовать огонь удалось за 23 минуты, при тушении пожарные обнаружили в задние тело погибшего мужчины. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём (оно же называется причиной 16% пожаров за минувшие сутки).Одним из самых серьёзных происшествий вторника стал пожар в Североуральске на улице Молодёжной. В двухэтажном жилом доме загорелось имущество в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место — 8 человек и 2 единицы техники справились с огнем за три минуты. Из задымленного помещения был спасен мужчина, которого пришлось госпитализировать. Причины инцидента выясняют дознаватели.Ещё один масштабный инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Родник истока» в Екатеринбурге. Здесь на площади 200 квадратных метров загорелись садовый дом, баня и надворные постройки. На ликвидацию пожара ушло 47 минут, задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. В огне пострадал мужчина, он был доставлен в больницу. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрооборудования.Ещё один инцидент зафиксирован в Екатеринбурге, где на площади 6 квадратных метров огонь повредил входную группу подъезда жилого дома. По прибытии к месту происшествия, пожарные из здания вывели четырёх человек. Сам же пожар удалось ликвидировать всего за 7 минут.