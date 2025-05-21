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Личностей участников «вечеринки со стрельбой» в посёлке Северка на окраине Екатеринбурга установили
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Участников «вечеринки со стрельбой» в посёлке Северка в Екатеринбурге, которая вызвала беспокойство у местных жителей, установили, а стрелка задержали.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сообщили, что в посёлке отдыхала большая компания с двумя детьми. По словам очевидцев, сначала они тихо распивали спиртное, но потом начали стрелять – два раза пальнули по производственному цеху, который находится рядом. Рабочие предположили, что они пытались попасть по видеокамере. На место вызвали полицию.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, безнаказанным стрелок не остался. Оружие изъяли.
По его словам, специалисты Росгвардии составили соответствующий протокол, который в ближайшее время передадут в суд на рассмотрение. Хозяйку пистолета и стрелка также ждут штрафы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей каждому.
Известно, что стрелком оказался также местный житель, 1994 года рождения. В 2017 году он был судим за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. После задержания его оставили под стражей в отделении полиции, где он проведёт ближайшие несколько суток за своё противоправное поведение.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сообщили, что в посёлке отдыхала большая компания с двумя детьми. По словам очевидцев, сначала они тихо распивали спиртное, но потом начали стрелять – два раза пальнули по производственному цеху, который находится рядом. Рабочие предположили, что они пытались попасть по видеокамере. На место вызвали полицию.
«Через минут 20 приехали молодые ППСники, минут пять поговорили и уехали, а те дальше стали пить и стрелять. Происходило это всё часа четыре, с трёх часов дня, в семь вечера они уехали»,
– рассказали очевидцы.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, безнаказанным стрелок не остался. Оружие изъяли.
«Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же посёлка, 1991 года рождения. Лицензию на оружие леди получила всего пару месяцев назад, 31 марта. Теперь за стрельбу в неположенном месте и передачу пистолета постороннему лицу дама лишится и лицензии, и "ствола"»,
– рассказал полковник Горелых.
По его словам, специалисты Росгвардии составили соответствующий протокол, который в ближайшее время передадут в суд на рассмотрение. Хозяйку пистолета и стрелка также ждут штрафы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей каждому.
«Чтобы впредь думали головой, а не пятой точкой, где можно применять оружие, а где чревато серьёзными последствиями»,
– добавил Валерий Горелых.
Известно, что стрелком оказался также местный житель, 1994 года рождения. В 2017 году он был судим за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. После задержания его оставили под стражей в отделении полиции, где он проведёт ближайшие несколько суток за своё противоправное поведение.
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