Личностей участников «вечеринки со стрельбой» в посёлке Северка на окраине Екатеринбурга установили





– рассказали очевидцы. «Через минут 20 приехали молодые ППСники, минут пять поговорили и уехали, а те дальше стали пить и стрелять. Происходило это всё часа четыре, с трёх часов дня, в семь вечера они уехали»,





– рассказал полковник Горелых. «Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же посёлка, 1991 года рождения. Лицензию на оружие леди получила всего пару месяцев назад, 31 марта. Теперь за стрельбу в неположенном месте и передачу пистолета постороннему лицу дама лишится и лицензии, и "ствола"»,





– добавил Валерий Горелых. «Чтобы впредь думали головой, а не пятой точкой, где можно применять оружие, а где чревато серьёзными последствиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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