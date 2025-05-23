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Из-за атаки БПЛА на Москву в Екатеринбурге задержали несколько рейсов
Фото: Юлия Кольтенберг
Из-за ночной атаки БПЛА на российскую столицу задержали несколько рейсов из Екатеринбурга в Москву. Соответствующая информация отразилась в онлайн-табло Кольцово.
Среди задержанных воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».
Скрин: Онлайн-табло Кольцово
К моменту публикации ограничения на взлет и посадку в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском» (аэропорт на юго-востоке Московской области) сняли. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Среди задержанных воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».
Скрин: Онлайн-табло Кольцово
К моменту публикации ограничения на взлет и посадку в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском» (аэропорт на юго-востоке Московской области) сняли. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
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