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В Свердловской области за понедельник было ликвидировано 16 пожаров
Фото: Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки (то есть, 26 мая) сотрудники МЧС России ликвидировали 16 пожаров в населённых пунктах Свердловской области. Из этого числа пожаров пять произошли в жилом секторе. Спасатели подчеркивают: основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности.
Крупнейший пожар был зафиксирован в селе Нижнеиргинское — на улице 1 Мая загорелся частный жилой дом с надворными постройками. Общая площадь возгорания составила 283 квадратных метра. С огнем боролись 23 специалиста при помощи пяти единиц техники. На ликвидацию пожара ушло 70 минут. Причины происшествия выясняются.
В городе Ревда на улице Карла Либкнехта горело имущество в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Из здания были эвакуированы семь человек. Пожарные прибыли оперативно: с огнем справились всего за 6 минут. На месте работали пять человек и две единицы техники.
Аналогичный случай произошел в Арамиле на улице Ленина — в квартире муниципального дома загорелось имущество. Огонь охватил два квадратных метра. Из здания были эвакуированы 16 человек, включая пятерых детей. С возгоранием боролись шесть сотрудников МЧС и две машины. Пожар был потушен за 21 минуту.
Кроме того, в садовом некоммерческом товариществе «Лесные дачи» в Невьянске огнем была уничтожена частная баня. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. Пожар был ликвидирован за 27 минут. Как установили дознаватели, причиной стало неправильное использование отопительной печи.
Серьёзные пожары произошли также в бесхозных и неэксплуатируемых зданиях в Алапаевске и Нижнем Тагиле, — свидетельствует сводка МЧС за 26 мая.
Крупнейший пожар был зафиксирован в селе Нижнеиргинское — на улице 1 Мая загорелся частный жилой дом с надворными постройками. Общая площадь возгорания составила 283 квадратных метра. С огнем боролись 23 специалиста при помощи пяти единиц техники. На ликвидацию пожара ушло 70 минут. Причины происшествия выясняются.
В городе Ревда на улице Карла Либкнехта горело имущество в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Из здания были эвакуированы семь человек. Пожарные прибыли оперативно: с огнем справились всего за 6 минут. На месте работали пять человек и две единицы техники.
Аналогичный случай произошел в Арамиле на улице Ленина — в квартире муниципального дома загорелось имущество. Огонь охватил два квадратных метра. Из здания были эвакуированы 16 человек, включая пятерых детей. С возгоранием боролись шесть сотрудников МЧС и две машины. Пожар был потушен за 21 минуту.
Кроме того, в садовом некоммерческом товариществе «Лесные дачи» в Невьянске огнем была уничтожена частная баня. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. Пожар был ликвидирован за 27 минут. Как установили дознаватели, причиной стало неправильное использование отопительной печи.
Серьёзные пожары произошли также в бесхозных и неэксплуатируемых зданиях в Алапаевске и Нижнем Тагиле, — свидетельствует сводка МЧС за 26 мая.
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