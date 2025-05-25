В Свердловской области за понедельник было ликвидировано 16 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки (то есть, 26 мая) сотрудники МЧС России ликвидировали 16 пожаров в населённых пунктах Свердловской области. Из этого числа пожаров пять произошли в жилом секторе. Спасатели подчеркивают: основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности.Крупнейший пожар был зафиксирован в селе Нижнеиргинское — на улице 1 Мая загорелся частный жилой дом с надворными постройками. Общая площадь возгорания составила 283 квадратных метра. С огнем боролись 23 специалиста при помощи пяти единиц техники. На ликвидацию пожара ушло 70 минут. Причины происшествия выясняются.В городе Ревда на улице Карла Либкнехта горело имущество в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Из здания были эвакуированы семь человек. Пожарные прибыли оперативно: с огнем справились всего за 6 минут. На месте работали пять человек и две единицы техники.Аналогичный случай произошел в Арамиле на улице Ленина — в квартире муниципального дома загорелось имущество. Огонь охватил два квадратных метра. Из здания были эвакуированы 16 человек, включая пятерых детей. С возгоранием боролись шесть сотрудников МЧС и две машины. Пожар был потушен за 21 минуту.Кроме того, в садовом некоммерческом товариществе «Лесные дачи» в Невьянске огнем была уничтожена частная баня. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. Пожар был ликвидирован за 27 минут. Как установили дознаватели, причиной стало неправильное использование отопительной печи.Серьёзные пожары произошли также в бесхозных и неэксплуатируемых зданиях в Алапаевске и Нижнем Тагиле, — свидетельствует сводка МЧС за 26 мая.