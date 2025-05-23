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Подавший сигнал тревоги над Казахстаном самолёт из Екатеринбурга искал медиков
Фото: Юлия Кольтенберг
Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги, когда пролетал над Казахстаном, чтобы совершить экстренную посадку – одной из пассажирок стало плохо, пишут СМИ.
Как рассказал информационному агентству Ura.ru один из очевидцев, сначала экипаж самолёта искал медиков среди пассажиров, но никто не отозвался, а через полчаса капитан судна сообщит, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане, где воздушное судно уже ждали службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Однако, к сожалению, спасти женщину не смогли. Об этом официально заявили в пресс-службе аэропорта.
Как рассказал информационному агентству Ura.ru один из очевидцев, сначала экипаж самолёта искал медиков среди пассажиров, но никто не отозвался, а через полчаса капитан судна сообщит, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане, где воздушное судно уже ждали службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Однако, к сожалению, спасти женщину не смогли. Об этом официально заявили в пресс-службе аэропорта.
«К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе»,
– привели заявление аэропорта в местном издании.
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