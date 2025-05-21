В Нижнем Тагиле под колёса «ВАЗа» попал 16-летний юноша на велосипеде





– сообщили в управлении. «В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с травмой головы госпитализирован в ГАУЗ СО "Детская городская больница Нижнего Тагила"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе в районе 5-го дома по улице Максарёва 41-летний водитель «ВАЗа» сбил 16-летнего юношу на велосипеде.Авария произошла в понедельник, 26 мая, около 20.00. По данным УГИБДД по Свердловской области, подросток пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. По словам водителя, подросток неожиданно выехал на дорогу. Мужчина рассказал, что сразу же затормозил, но избежать столкновения ему не удалось.Установлено, что у мужчины стаж вождения 2 года. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ он привлекался 1 раз. На него составили протокол только за отсутствие страховки повторно (часть 3 статья 12.37 КоАП РФ).