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СМИ сообщают о падении двух рабочих на стройке паркинга ЖК «Депо» в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Инцидент Екатеринбург»
В СМИ сообщают, что на стройке крытого паркинга для жилого комплекса «Депо» в Екатеринбурге во время заливки монолитных конструкций рухнуло перекрытие.
Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу застройщика «Брусника», пишет, что вследствие обрушения перекрытия пострадали двое рабочих – они упали с высоты около пяти метров.
Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу застройщика «Брусника», пишет, что вследствие обрушения перекрытия пострадали двое рабочих – они упали с высоты около пяти метров.
«Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавших и приняли решение одного из них госпитализировать. Мы начали внутреннюю проверку»,
– сказали ресурсу в компании.
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