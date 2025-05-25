Выходные в Свердловской области выдались огненными

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Три десятка пожаров загрузили работой специалистов пожаротушения МЧС России по Свердловской области в минувшие выходные. Об этом свидетельствует сводка происшествий за последние два дня.В субботу, 24 мая, на территории области было ликвидировано 13 пожаров (семь из которых пришлись на жилой сектор), а в воскресенье, 25 мая, пожарные выезжали на 17 вызовов (в шести из которых горели жилые здания). Увы, без жертв не обошлось.Самый трагичный случай субботы произошёл в городе Талица на улице Ленина, где огнём был охвачен двухквартирный частный дом. Пожар распространился на 80 квадратных метров. После тушения в доме обнаружено тело женщины без признаков жизни. В ликвидации участвовали дюжина специалистов и 3 пожарные машины. Причины трагедии выясняются.В тот же день пожар охватил жилой дом и надворные постройки в селе Бутка (улица Труда). Огонь распространился на 190 квадратных метров. На вызов были направлены такие же силы, как и в Талице. Пожар 12 огнеборцам удалось локализовать за 79 минут. Вероятно, причиной пожара в данном случае (как и в 7 процентах от общего числа возгораний) стало нарушение в работе электрооборудования.В воскресенье, 25 мая, главной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Почти четверть всех возгораний произошла вследствие этого фактора. Но один из крупнейших воскресных пожаров — в садоводческом товариществе «Сад №4 ТМЗ» под Екатеринбургом — случился по другой причине. Огонь вышел из-под контроля из-за неправильной эксплуатации отопительной печи, и в итоге разгулялся на площади в 130 квадратных метров.Гораздо более масштабный пожар произошёл вчера в селе Городище Байкаловского района. Там огонь охватил аж 1200 квадратных метров. К счастью, загоревшееся здание уже не эксплуатировалось, поэтому никто не из граждан не пострадал даже материально. На место происшествия прибыли 10 человек, которые справились с работой достаточно быстро (учитывая гигантскую площадь пожара) — за один час.