В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской сбили десятилетнего мальчика





– отметили в управлении. «Любая остановка транспорта создаёт невидимую "ситуацию-ловушку", блокирующую обзор и повышающую вероятность аварий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В УГИБДД по Свердловской области сообщают, что в Нижнем Тагиле напротив дома №50 по улице Ульяновская Renault Logan сбил десятилетнего мальчика.Авария произошла вчера, 25 мая, около 17.00. По предварительным данным, ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса – водитель не успел среагировать. Момент попал на видеорегистратор.В результате происшествия школьник получил перелом стопы.Материалы по ДТП передали в органы ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), также полицейские намерены наведаться в школу, где учится мальчик.