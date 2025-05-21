Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской сбили десятилетнего мальчика
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области сообщают, что в Нижнем Тагиле напротив дома №50 по улице Ульяновская Renault Logan сбил десятилетнего мальчика.
Авария произошла вчера, 25 мая, около 17.00. По предварительным данным, ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса – водитель не успел среагировать. Момент попал на видеорегистратор.
В результате происшествия школьник получил перелом стопы.
Материалы по ДТП передали в органы ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), также полицейские намерены наведаться в школу, где учится мальчик.
Авария произошла вчера, 25 мая, около 17.00. По предварительным данным, ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса – водитель не успел среагировать. Момент попал на видеорегистратор.
«Любая остановка транспорта создаёт невидимую "ситуацию-ловушку", блокирующую обзор и повышающую вероятность аварий»,
– отметили в управлении.
В результате происшествия школьник получил перелом стопы.
Материалы по ДТП передали в органы ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), также полицейские намерены наведаться в школу, где учится мальчик.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию