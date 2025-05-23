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Пожилой краснотурьинец чудом выжил после взрыва газового баллона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске пожилой мужчина едва не погиб при взрыве газового баллона. Его госпитализировали.
Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель пресс-службе полиции Свердловской области Валерий Горелых, беда произошла с официально нетрудоустроенным гражданином, 1969 года рождения, который во дворе своего частного дома по улице Новая, решил при помощи газовой горелки обжечь провода.
Сейчас он находится в больнице.
Сообщается, что возгорания после взрыва не последовала. Поэтому жильцов соседних домов не эвакуировали.
Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель пресс-службе полиции Свердловской области Валерий Горелых, беда произошла с официально нетрудоустроенным гражданином, 1969 года рождения, который во дворе своего частного дома по улице Новая, решил при помощи газовой горелки обжечь провода.
«Но, возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. В итоге пожилой человек получил множественные осколочные ранения груди и предплечья»,
– рассказал полковник Горелых.
Сейчас он находится в больнице.
Сообщается, что возгорания после взрыва не последовала. Поэтому жильцов соседних домов не эвакуировали.
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