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350 тысяч рублей заплатит РЖД родственникам погибшего под поездом в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Суд обязал РЖД выплатить моральную компенсацию родственникам мужчины, который четыре года назад попал под поезд в черте Нижнего Тагила. Трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года на станции Сан-Донато.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, спустя несколько лет Нижнетагильский транспортный прокурор обратился в суд с иском в интересах матери и брата погибшего мужчины к ОАО «Российские железнодорожные дороги» с требованиями о компенсации морального вреда, причиненного гибелью их близкого родственника.
Отмечается, что мужчина попал под поезд по своей вине. Он находился на железнодорожных путях в тёмное время суток в состоянии сильного алкогольного опьянения, что также принял во внимание суд. Со стороны РЖД нарушений не было. Однако из-за того, что по закону владелец источника повышенной опасности несёт ответственность за причинённый вред, несмотря на отсутствие вины Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, рассматривавший иск, частично удовлетворил требования.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, спустя несколько лет Нижнетагильский транспортный прокурор обратился в суд с иском в интересах матери и брата погибшего мужчины к ОАО «Российские железнодорожные дороги» с требованиями о компенсации морального вреда, причиненного гибелью их близкого родственника.
Отмечается, что мужчина попал под поезд по своей вине. Он находился на железнодорожных путях в тёмное время суток в состоянии сильного алкогольного опьянения, что также принял во внимание суд. Со стороны РЖД нарушений не было. Однако из-за того, что по закону владелец источника повышенной опасности несёт ответственность за причинённый вред, несмотря на отсутствие вины Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, рассматривавший иск, частично удовлетворил требования.
«С РЖД взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего в размере 250 000 рублей, в пользу брата погибшего – 100 000 рублей»,
– сказали в пресс-службе.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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