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Два человека пострадали в ДТП на улице Саввы Белых в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В воскресенье, 25 мая, около 19.00 в Екатеринбурге возле дома на улице Саввы Белых, 1 столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Accent. В результате ДТП пострадали два человека.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, по предварительным данным, водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Hyundai Accent со встречного направления, когда стал поворачивать налево.
Известно, что за рулём Daewoo Matiz был 19-летний молодой человек, получивший водительские права восемь месяцев назад. К административной ответственности ранее он не привлекался. Этот случай стал первым. На парня составили протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за то, что не уступил дорогу, и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за отсутствие знака «начинающий водитель».
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, по предварительным данным, водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Hyundai Accent со встречного направления, когда стал поворачивать налево.
«В результате столкновения пострадали пассажиры обоих транспортных средств: 17-летняя девушка и 43-летний мужчина. Их доставили в медицинские учреждения»,
– сообщили в ГИБДД.
Известно, что за рулём Daewoo Matiz был 19-летний молодой человек, получивший водительские права восемь месяцев назад. К административной ответственности ранее он не привлекался. Этот случай стал первым. На парня составили протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за то, что не уступил дорогу, и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за отсутствие знака «начинающий водитель».
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