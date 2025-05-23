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В Екатеринбурге силовики пришли на «Вечер писем политзаключённым» в офисе партии «Яблоко»
Фото: телеграм-канал Екатерины Ипатовой
Сегодня силовики прибыли в офис партии «Яблоко» в Екатеринбурге, где проходил ежемесячный «Вечер писем политзаключённым». Об этом сообщил читатель Вечерних ведомостей, который опоздал на мероприятие. По его словам, в здании находилось много сотрудников в форме.
Информацию подтвердила Z-активистка Екатерина Ипатова. В своём телеграм-канале она опубликовала фотографии с места событий. На снимках — участники встречи, стоящие лицом к стене, и сотрудники в форме с закрытыми лицами.
По словам Ипатовой, экспертизы, проведённые правоохранительными органами, установили, что деятельность «Яблока» по организации таких мероприятий «не просто вредна, а преступна».
Информацию подтвердила Z-активистка Екатерина Ипатова. В своём телеграм-канале она опубликовала фотографии с места событий. На снимках — участники встречи, стоящие лицом к стене, и сотрудники в форме с закрытыми лицами.
По словам Ипатовой, экспертизы, проведённые правоохранительными органами, установили, что деятельность «Яблока» по организации таких мероприятий «не просто вредна, а преступна».
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