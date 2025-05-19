В Берёзовском водителю, сбившему 4-летнюю девочку, запретили садиться за руль

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Берёзовский городской суд избрал меру пресечения в отношении водителя, сбившего насмерть четырёхлетнюю девочку. Обвиняемому 43 года, он проходит по делу о нарушении ПДД, повлёкшем смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.По данным следствия, мужчина трижды в мае 2025 года привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Следователь и прокурор настаивали на заключении под стражу — по их мнению, обвиняемый мог попытаться скрыться и повлиять на ход расследования. Эту позицию поддержала и мать погибшей девочки.Несмотря на это, суд постановил не заключать мужчину под стражу. Вместо этого ему запретили управлять транспортными средствами и предписали соблюдать другие ограничения.