В Талице при пожаре в жилом доме погибла женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пожар с трагическим исходом произошёл в Талице. По данным МЧС России по Свердловской области, 24 мая на улице Ленина загорелся частный двухквартирный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли 12 специалистов и три единицы техники. Огонь удалось ликвидировать за 63 минуты.Во время проливки и разборки конструкций пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства происшествия и причина гибели устанавливаются, проводится проверка.За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, семь из них — в жилом секторе. Как отмечают в МЧС, наиболее распространёнными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём (23% случаев), нарушение правил эксплуатации печного оборудования (7%) и аварийный режим работы электрооборудования (7%).