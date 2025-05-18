Возрастное ограничение 18+
В Талице при пожаре в жилом доме погибла женщина
Фото: МЧС России по Свердловской области
Пожар с трагическим исходом произошёл в Талице. По данным МЧС России по Свердловской области, 24 мая на улице Ленина загорелся частный двухквартирный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли 12 специалистов и три единицы техники. Огонь удалось ликвидировать за 63 минуты.
Во время проливки и разборки конструкций пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства происшествия и причина гибели устанавливаются, проводится проверка.
За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, семь из них — в жилом секторе. Как отмечают в МЧС, наиболее распространёнными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём (23% случаев), нарушение правил эксплуатации печного оборудования (7%) и аварийный режим работы электрооборудования (7%).
Во время проливки и разборки конструкций пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства происшествия и причина гибели устанавливаются, проводится проверка.
За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, семь из них — в жилом секторе. Как отмечают в МЧС, наиболее распространёнными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём (23% случаев), нарушение правил эксплуатации печного оборудования (7%) и аварийный режим работы электрооборудования (7%).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки
24 мая 2025
24 мая 2025