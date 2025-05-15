В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки на территории Свердловской области было зарегистрировано 14 пожаров, шесть из них — в жилом секторе. Кроме того, спасатели МЧС России по Свердловской области зафиксировали одно происшествие на воде: в селе Махнево пожарный вытащил из реки ребёнка, которого унесло течением.Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошёл на акватории реки Тагил.Один из пожаров произошёл в Артёмовском: на втором этаже пятиэтажного дома загорелось домашнее имущество. Огонь охватил 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 18 человек, задействовав 3 единицы техники и 9 специалистов. Возгорание было ликвидировано за 24 минуты. Причины выясняются.В Екатеринбурге в многоэтажке на улице Водоемной загорелся балкон на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Из здания эвакуировали 50 человек, среди них — 15 детей. По данным МЧС, возгорание было вызвано неосторожным обращением с огнём. Пожарные потушили огонь за 5 минут. В операции участвовали 27 человек и 10 единиц техники.В Асбесте сгорели заброшенные сараи на площади 100 квадратных метров. Тушение заняло 40 минут, в нём участвовали 5 специалистов и 2 пожарные машины.По информации МЧС России по Свердловской области, в 28% случаев причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём.