Всего в двух из 8 свердловских пожаров четверга горели жилые дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Судя по ежедневной сводке происшествий от МЧС России, к концу рабочей недели пожары на территории Свердловской области стремительно сократились числом. Вчера, 22 мая, случилось всего 8 возгораний. И всего два из них пришлись на жилой сектор.Один из этих инцидентов произошёл в Каменске-Уральском. На улице Ленина загорелась квартира на предпоследнем этаже четырёхэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались трое жильцов, а приехавшие десять сотрудников МЧС спасли ещё двух человек. В итоге, удалось избежать ожогов и забитых едким дымом лёгких у жильцов дома, пожар в котором удалось полностью потушить всего за шесть минут.Вдвое более крупный пожар случился вчера в Нижнем Тагиле. Он охватил площадь в 40 квадратных метров. Но поскольку огонь вспыхнул в «заброшке», спасать из здания семи пожарным никого не пришлось. Они сразу приступили к борьбе с огнём и победили в ней за 20 минут.Ещё один инцидент с огнём произошёл в Екатеринбурге. На улице 40-летия Октября загорелся автомобиль. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, а пламя удалось потушить до прибытия пожарных силами очевидцев, которые умело использовали огнетушитель.Согласно официальным данным, основной причиной возгораний (в 38% случаев) остаётся неосторожное обращение с огнём. Замыкание электропроводки привело к пожарам в 13% случаев. Причины остальных происшествий в настоящее время устанавливаются пожарными дознавателями.