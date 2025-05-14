Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что 20 мая в Нижнем Тагиле в 15-й трамвай попала молния. Никто не пострадал, но пассажиры сильно испугались.
Один из пассажирок рассказала ИА «Все новости», что, когда вагон поехал по Старой Гальянке, молнии стали бить прямо с трамваем, а возле остановки Верескова разряд ударил прямо в вагон, в котором были люди.
По её словам, через некоторое все освещение вернулась, и двери разблокировались. Часть пассажиров сразу покинула вагон, несмотря на ливень, часть вышла позже, когда попросили покинуть транспорт.
Сообщается, что повреждённый вагон отбуксировал в депо другой трамвай.
Один из пассажирок рассказала ИА «Все новости», что, когда вагон поехал по Старой Гальянке, молнии стали бить прямо с трамваем, а возле остановки Верескова разряд ударил прямо в вагон, в котором были люди.
«Очень сильно шандарахнуло, мы все пригнулись, а в трамвае погас свет вагоне было много пенсионеров и детей. Дети начали кричать, началась паника, пытались двери приоткрыть, но ничего не получилось, всё заблокировалось. Кому-то из бабушек стало плохо. Я тоже сильно испугалась, сердце колотилось как бешеное»,
– приводят слова пассажирки в информагентстве.
По её словам, через некоторое все освещение вернулась, и двери разблокировались. Часть пассажиров сразу покинула вагон, несмотря на ливень, часть вышла позже, когда попросили покинуть транспорт.
Сообщается, что повреждённый вагон отбуксировал в депо другой трамвай.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о попавшем под автобус инвалиде-колясочнике возле екатеринбургского вокзала
22 мая 2025
22 мая 2025