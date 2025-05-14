Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле

13.08 Пятница, 23 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ сообщают, что 20 мая в Нижнем Тагиле в 15-й трамвай попала молния. Никто не пострадал, но пассажиры сильно испугались.

Один из пассажирок рассказала ИА «Все новости», что, когда вагон поехал по Старой Гальянке, молнии стали бить прямо с трамваем, а возле остановки Верескова разряд ударил прямо в вагон, в котором были люди.

«Очень сильно шандарахнуло, мы все пригнулись, а в трамвае погас свет вагоне было много пенсионеров и детей. Дети начали кричать, началась паника, пытались двери приоткрыть, но ничего не получилось, всё заблокировалось. Кому-то из бабушек стало плохо. Я тоже сильно испугалась, сердце колотилось как бешеное»,

– приводят слова пассажирки в информагентстве.


По её словам, через некоторое все освещение вернулась, и двери разблокировались. Часть пассажиров сразу покинула вагон, несмотря на ливень, часть вышла позже, когда попросили покинуть транспорт.

Сообщается, что повреждённый вагон отбуксировал в депо другой трамвай.




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
14 мая 2025
СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
15 мая 2025
СМИ сообщают о попавшем под автобус инвалиде-колясочнике возле екатеринбургского вокзала
22 мая 2025
В Нижнем Тагиле суд обязал РЖД выплатить компенсацию за гибель под поездом человека
20 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:04 За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
14:21 В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью
13:41 В Кольцово провели учения по защите при завозе опасного вируса
13:08 СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле
12:37 В Екатеринбурге мужчина ударил пенсионерку металлическим прутом и отобрал кошелёк
11:54 Свердловских должников по алиментам начнут вносить в специальный реестр
11:24 Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге
11:03 На 30 тысяч рублей наказали жителя Нижней Туры за комментарии во «Вконтакте»
10:03 В УГИБДД опровергли информацию о гибели девушки в ДТП на улице Жукова в Екатеринбурге
09:18 Из-за «ЗаБега» 24 мая в Екатеринбурге изменится схема движения четырёх автобусов
20:57 На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
20:41 На трое суток арестовали буянившего в Нижнем Тагиле хулигана
19:53 За купленную «бракованную» квартиру екатеринбуржец получит вдвое большую сумму
19:37 Киношедевр итальянского маэстро можно увидеть на большом экране в Ельцин-центре
18:50 Один человек погиб и 15 спасены в свердловских пожарах минувшей среды
17:41 Ради триатлона IronStar будут перекрывать центральные улицы Екатеринбурга
17:11 Свердловская область закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита
16:28 В Екатеринбурге два дня не будет ходить троллейбуса №38
16:14 Ревдинец ответит перед судом за убийство сестры
15:30 Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре 23 мая
15:18 Обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына серовчанина не будут выпускать из СИЗО
14:30 СМИ сообщают о попавшем под автобус инвалиде-колясочнике возле екатеринбургского вокзала
13:33 Свердловскому департаменту противодействия коррупции назначили директора
13:09 В Техуниверситете УГМК открылась новая программа по направлению «Экономика»
12:45 Екатеринбургские хирурги спасли новорождённого с пороком ЖКТ из ЯНАО
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
15:04 За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
14:21 В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью
13:41 В Кольцово провели учения по защите при завозе опасного вируса
13:08 СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле
12:37 В Екатеринбурге мужчина ударил пенсионерку металлическим прутом и отобрал кошелёк
11:54 Свердловских должников по алиментам начнут вносить в специальный реестр
11:24 Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге
11:03 На 30 тысяч рублей наказали жителя Нижней Туры за комментарии во «Вконтакте»
10:03 В УГИБДД опровергли информацию о гибели девушки в ДТП на улице Жукова в Екатеринбурге
09:18 Из-за «ЗаБега» 24 мая в Екатеринбурге изменится схема движения четырёх автобусов
20:57 На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
20:41 На трое суток арестовали буянившего в Нижнем Тагиле хулигана
19:53 За купленную «бракованную» квартиру екатеринбуржец получит вдвое большую сумму
19:37 Киношедевр итальянского маэстро можно увидеть на большом экране в Ельцин-центре
18:50 Один человек погиб и 15 спасены в свердловских пожарах минувшей среды
17:41 Ради триатлона IronStar будут перекрывать центральные улицы Екатеринбурга
17:11 Свердловская область закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита
16:28 В Екатеринбурге два дня не будет ходить троллейбуса №38
16:14 Ревдинец ответит перед судом за убийство сестры
15:30 Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре 23 мая
15:18 Обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына серовчанина не будут выпускать из СИЗО
14:30 СМИ сообщают о попавшем под автобус инвалиде-колясочнике возле екатеринбургского вокзала
13:33 Свердловскому департаменту противодействия коррупции назначили директора
13:09 В Техуниверситете УГМК открылась новая программа по направлению «Экономика»
12:45 Екатеринбургские хирурги спасли новорождённого с пороком ЖКТ из ЯНАО
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK