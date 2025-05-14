СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле

– приводят слова пассажирки в информагентстве.

«Очень сильно шандарахнуло, мы все пригнулись, а в трамвае погас свет вагоне было много пенсионеров и детей. Дети начали кричать, началась паника, пытались двери приоткрыть, но ничего не получилось, всё заблокировалось. Кому-то из бабушек стало плохо. Я тоже сильно испугалась, сердце колотилось как бешеное»,