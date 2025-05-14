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В УГИБДД опровергли информацию о гибели девушки в ДТП на улице Жукова в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 22 мая, вечером, примерно в 22.45, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Маршала Жукова и Боевых Дружин неустановленный водитель 21-летенюю девушку, которая ехала на электросамокате.
Изначально в СМИ стали писать, что водитель скрылся, а девушка скончалась. Однако сегодня в УГИБДД по Свердловской области опровергли эту информацию, сообщив, что девушка жива – её увезли в больницу.
Там также подтвердили информацию о том, что водитель скрылся с места аварии. Сейчас его ищут.
Изначально в СМИ стали писать, что водитель скрылся, а девушка скончалась. Однако сегодня в УГИБДД по Свердловской области опровергли эту информацию, сообщив, что девушка жива – её увезли в больницу.
«Материал о гибели девушки в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Жукова в городе Екатеринбург является недостоверным. Информация не соответствует действительности. В настоящий момент медики оказывают девушке необходимую помощь»,
– сообщили Вечерним ведомостям в управлении.
Там также подтвердили информацию о том, что водитель скрылся с места аварии. Сейчас его ищут.
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