Один человек погиб и 15 спасены в свердловских пожарах минувшей среды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки (то есть, за 21 мая) специалисты МЧС России ликвидировали 10 пожаров различной сложности на территории Свердловской области. Сводка за этот печалит цифрами — один человек погиб, ещё трое пострадали из-за огня и дыма. С другой стороны, если бы не профессиональные действия пожарных, жертв огненной стихии могло быть гораздо больше, ведь им удалось спасти 15 человек, выводя их из горящих зданий.Самый трагичный из вчерашних пожаров случился в Первоуральске на улице Дружбы, где загорелся садовый дом. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Уже после того, как шесть огнеборцев ликвидировали огонь, был найден погибший — его тело лежало среди обгоревших конструкций строения. Как выяснили пожарные дознаватели, возгорание, — и, как следствие, — гибель человека произошли из-за короткого замыкания электропроводки.Мужчину с сильными ожогами увезли в больницу с сильными ожогами с пожарища в Туринске. Там на улице Загородной горела кровля и домашние вещи в частном двухквартирном доме. Площадь возгорания составила 70 квадратов. Спасшие жильца огнеборцы, продолжили тушение пожара и справились с этой задачей за 11 минут.Ещё два человека пострадали на пожаре в Екатеринбурге, на улице Ботаническая. Там горели вещи на первом этаже небоскрёба. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, но едкий дым распространялся и на другие этажи, поэтому первым делом по прибытии на место происшествия пожарные занялись эвакуаций жильцов высотки. Как сообщают в МЧС, звеньями газодымозащитной службы на улицу было выведено пять человек, а ещё восемь пришлось спускать из здания по трёхколенной лестнице. В результате, тушение огня затянулось и продлилось более часа.Значительно более крупный пожар в Камышлове (40 квадратных метров) пожарные количеством 10 человек потушили вдвое быстрее, чем екатеринбургский вышеописанный. Всё дело в том, что горело не квартира в жилом здании, а кровля магазина, поэтому к борьбе с огнём специалисты смогли приступить сразу — спасать в данном случае было некого.