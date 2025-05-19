СМИ сообщают о попавшем под автобус инвалиде-колясочнике возле екатеринбургского вокзала

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала под колёса автобуса попал инвалид-колясочник.Как пишет телеграм-канала «Злой Екатеринбург», пострадавшего уже достали из-под автобуса и увезли в машине реанимации. В каком он состоянии, неизвестно. По словам очевидцев, его «намотало под автобус вместе с коляской».В ГИБДД аварию ещё не комментировали.