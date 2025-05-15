Треть свердловских пожаров вторника произошла в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Только пять из 15 ликвидированных вчера на территории Свердловской области пожаров произошли в жилом секторе. Остальные объекты горели в промзонах и на открытых площадках, — сообщается в ежедневной сводке происшествий от МЧС России.Довольно много хлопот доставил вчера, 20 мая, пожар в одной из двухэтажек города Ирбит. Он был сравнительно небольшим — 8 квадратных метров, — но стал угрозой для жизни жильцов. Первым делом по прибытии на место происшествия 8 пожарных эвакуировали трёх человек. На само тушение огня у них ушло 38 минут.Пожар чуть более масштабный, но тоже не самый большой, случился в Верхней Салде на первом этаже пятиэтажного дома. Огонь, охватив площадь в 12 квадратных метров на первом этаже здания, отрезал пути спасения для шести человек, двое из которых – несовершеннолетние. Пожарные (их на вызов прислали 11 человек) сумели вывести всех из квартиры, которую уде заволокло едким дымом. Возгорание им удалось ликвидировать за 12 минут.Ну, а самый крупный пожар минувшего вторника произошёл в посёлке Чернушка под Верхней Салдой, где на площади 160 квадратных метров загорелся частный дом и надворные постройки. На борьбу с огнём ушло более часа, в тушении участвовали 14 специалистов и 4 единицы техники. Причины происшествия пока не разглашаются.