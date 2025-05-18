В Екатеринбурге за последние дни из окон выпали двое детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за последние дни зафиксированы два случая падения маленьких детей из окон. Об этом сообщили в УМВД России по городу Екатеринбургу.Первый инцидент произошёл днём 19 мая на улице Июльской: из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка. Ребёнок получил сильные ушибы. Благодаря небольшой высоте серьёзных травм удалось избежать.На следующий день, утром 20 мая, с восьмого этажа дома на улице Маневровой выпал пятилетний мальчик. Его госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 с тяжёлыми травмами.По данным полиции, в обоих случаях родители находились дома, но по разным причинам не следили за детьми. Окна были открыты, а доступ к ним ничем не ограничен.