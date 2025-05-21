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Комары стали причиной ДТП: в Берёзовском водительница наехала на сына-велосипедиста
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Берёзовском Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на ребёнка. ДТП произошло 18 мая около 18:40 в посёлке Ключевск на улице Советской, рядом с домом №99. Пострадал 7-летний мальчик, ехавший на велосипеде.
Как сообщает УГИБДД, по предварительным данным, водительница автомобиля «Черри Тигго 7 Про Макс» отвлеклась от дороги из-за налетевших в салон комаров. В результате машина наехала на велосипедиста, двигавшегося по левому краю грунтовой дороги в попутном направлении. Выяснилось, что за рулём была мать ребёнка — она следовала за сыном на машине с небольшой скоростью из сада в сторону Берёзовского.
Мальчика осмотрели врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. После оказания помощи он был отпущен домой.
По данным ГИБДД, водительница имеет 17 лет стажа и за это время 22 раза привлекалась к административной ответственности. В момент ДТП она была трезва. В отношении женщины составлен материал по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью»).
Информация о происшествии также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о возможном привлечении женщины к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как сообщает УГИБДД, по предварительным данным, водительница автомобиля «Черри Тигго 7 Про Макс» отвлеклась от дороги из-за налетевших в салон комаров. В результате машина наехала на велосипедиста, двигавшегося по левому краю грунтовой дороги в попутном направлении. Выяснилось, что за рулём была мать ребёнка — она следовала за сыном на машине с небольшой скоростью из сада в сторону Берёзовского.
Мальчика осмотрели врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. После оказания помощи он был отпущен домой.
По данным ГИБДД, водительница имеет 17 лет стажа и за это время 22 раза привлекалась к административной ответственности. В момент ДТП она была трезва. В отношении женщины составлен материал по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью»).
Информация о происшествии также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о возможном привлечении женщины к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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