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В Верхней Пышме подростки направляли пневматический пистолет на прохожих — полиция изъяла оружие
Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"
В Верхней Пышме сотрудники полиции установили личности подростков, попавших на видео с пневматическим пистолетом. Запись была опубликована в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «ВКонтакте»: на кадрах подростки направляли оружие на прохожих.
По данным МО МВД России «Верхнепышминский», участниками инцидента оказались двое местных жителей 2009 и 2010 годов рождения. В мае 2025 года они попросили неустановленного мужчину приобрести для них пневматический пистолет в одном из комиссионных магазинов.
Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Подростки и их законные представители принесли извинения сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и пообещали больше не нарушать общественный порядок.
В отношении одного из родителей возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По данным МО МВД России «Верхнепышминский», участниками инцидента оказались двое местных жителей 2009 и 2010 годов рождения. В мае 2025 года они попросили неустановленного мужчину приобрести для них пневматический пистолет в одном из комиссионных магазинов.
Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Подростки и их законные представители принесли извинения сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и пообещали больше не нарушать общественный порядок.
В отношении одного из родителей возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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