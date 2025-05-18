В Екатеринбурге школьник на электросамокате выехал на дорогу и получил перелом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром 20 мая в Екатеринбурге 15-летний подросток попал в ДТП, управляя электросамокатом. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 09:22, когда мальчик направлялся на подготовительные занятия и пересекал проезжую часть, не спешиваясь и не убедившись в безопасности движения.Подросток столкнулся с автомобилем «Nissan Qashqai», за рулём которого находился 41-летний водитель. В результате столкновения мальчик получил перелом ноги. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.Мать школьника рассказала, что электросамокат купили около месяца назад. Она не знала, что несовершеннолетним запрещено управлять этим видом транспорта. На момент происшествия ребёнок ехал без сопровождения взрослых.Водитель автомобиля пояснил, что двигался со скоростью около 25 км/ч, когда подросток неожиданно выехал на проезжую часть. У мужчины 9 лет водительского стажа и 24 случая привлечения к административной ответственности.На месте происшествия инспекторы провели замеры, опросили участников и составили необходимые документы. Проверка продолжается, материалы будут направлены в отдел опеки, подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.