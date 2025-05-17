Из 17 свердловских пожаров понедельника только шесть пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник, 19 мая, сотрудники МЧС России Свердловской области ликвидировали 17 пожаров, только шесть из которых произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий были спасены два человека. Один человек пострадал.Самая серьёзная ситуация сложилась вчера на пожаре в Камышлове, на улице Олимпийская. Здесь горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, а огнём и дымом от спасения отрезало жильцов. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали двух человек, однако хозяйка квартиры успела получить ожоги и ей потребовалась медицинская помощь. На месте ЧП работали 11 специалистов, которым на тушение пожара понадобилось 11 минут. Как выяснили пожарные дознаватели, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Более крупный пожар, но с меньшими последствиями произошёл в посёлке Билимбай, где на улице Фрунзе горела частная баня. Пожар охватил 20 квадратных метров, но никто не пострадал, а пожарным для подавления огня понадобилось всего семь минут. В данном случае работали девять сотрудников МЧС в сопровождении двух единиц техники.Несколько пожаров произошло в понедельник в Екатеринбурге. К счастью, это были не самые катастрофичные случаи. Так, на улице Сулимова горел легковой автомобиль. И хоть пламя охватило машину полностью, потушить её пожарные смогли всего за три минуты. А с пожаром на девятом этаже 24-этажного дома на улице Амундсена жильцы и вовсе справились сами, воспользовавшись огнетушителем. Огонь при этом не успел охватить больше, чем один квадратный метр. Пожар посерьёзней случился на пятом этаже жилого дома на Парниковой улице. Огонь распространился на 15 квадратных метров, но прибывшие десять пожарных не дали ему наделать больших бед, потушив за 17 минут.