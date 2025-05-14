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В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе на улице Щорса
Кадр из видео: управление Росгвардии по Свердловской области
В минувшую субботу, 17 мая, в Екатеринбурге на улице Щорса мужчина, находившийся в состоянии нетрезвого ума, попытался поджечь кафе.
Сделать это у него не вышло. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, и к кафе оперативно прибыла группа задержания. Самого поджигателя позже нашли во дворах. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, далеко он уйти не смог.
Подозреваемого доставили в ОП №5, где его передали сотрудникам полиции. Последним мужчина стал объяснять, что в кафе у него украли телефон, и он таким образом пытался отомстить заведению. Написать заявление о краже он почему-то не додумался.
В отделении полиции по связям со СМИ рассказали, что «пиромана» привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сделать это у него не вышло. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, и к кафе оперативно прибыла группа задержания. Самого поджигателя позже нашли во дворах. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, далеко он уйти не смог.
Подозреваемого доставили в ОП №5, где его передали сотрудникам полиции. Последним мужчина стал объяснять, что в кафе у него украли телефон, и он таким образом пытался отомстить заведению. Написать заявление о краже он почему-то не додумался.
В отделении полиции по связям со СМИ рассказали, что «пиромана» привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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