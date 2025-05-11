За воскресенье три человека получили травмы на дорогах Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области за прошедшее воскресенье зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные указаны в сводке происшествий за 18 мая.Согласно данным областной Госавтоинспекции, в трёх из 45 аварий пострадали люди. Травмы получили трое участников дорожного движения. Каждый из троих с места происшествия был госпитализирован.Госавтоинспекция подчёркивает, что основными причинами аварий остаются привычные, но от этого не менее опасные факторы. Это прежде всего выбор водителем небезопасной скорости, которая не соответствует дорожным условиям. Вторым фактором, часто приводящим к ДТП, являются опасные манёвры на дорогах. Это и резкие перестроения, и необоснованные повороты, и рискованные обгоны. Третьей причиной аварий на дорогах становится усталость водителя: снижение концентрации, вызванное физическим или эмоциональным истощением, существенно влияет на реакцию и способность адекватно оценивать дорожную ситуацию.