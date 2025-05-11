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За воскресенье три человека получили травмы на дорогах Свердловской области

19.52 Понедельник, 19 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области за прошедшее воскресенье зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные указаны в сводке происшествий за 18 мая.

Согласно данным областной Госавтоинспекции, в трёх из 45 аварий пострадали люди. Травмы получили трое участников дорожного движения. Каждый из троих с места происшествия был госпитализирован.

Госавтоинспекция подчёркивает, что основными причинами аварий остаются привычные, но от этого не менее опасные факторы. Это прежде всего выбор водителем небезопасной скорости, которая не соответствует дорожным условиям. Вторым фактором, часто приводящим к ДТП, являются опасные манёвры на дорогах. Это и резкие перестроения, и необоснованные повороты, и рискованные обгоны. Третьей причиной аварий на дорогах становится усталость водителя: снижение концентрации, вызванное физическим или эмоциональным истощением, существенно влияет на реакцию и способность адекватно оценивать дорожную ситуацию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:55 Виновнику дегтярской аварии двухлетней давности вынесли приговор
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17:47 Жюри конкурса выбрало эскиз памятника Борису Рыжему
17:17 Семь лет лишения свободы добавили осуждённому за попытку подкупа и оборот наркотиков в СИЗО Екатеринбурга
16:30 На улице Академика Карпинского в Екатеринбурге запретят парковку
15:36 Почти 380 килограммов дождевых червей отправилось в ОАЭ из Екатеринбурга
15:35 В Екатеринбурге кондукторов троллейбусов переводят работать в трамваи
13:40 На 30 суток приостановили работу ресторана «Мидийное место» в «Гринвиче» по решению суда
13:13 Около 124 тысяч уральцев посетили «Ночь музеев»
13:01 Следователи проверяют торговлю возле краснотурьинского вокзала после жалоб местных жителей
12:45 В Свердловской области заканчиваются госномера на машины с кодом 196
12:00 В Екатеринбурге возле ТЦ «Омега» в автобус влетела Lada Granta
11:38 Контрафактные игрушки обнаружили в столице Урала
11:27 В Свердловской области пройдут грозы
11:02 Ночная поездка на электросамокате для гостя уральской столицы закончилась смертельными травмами
10:05 Из схемы размещения киосков в Екатеринбурге исключили 249 мест
09:28 Парень с девушкой на Daewoo Nexia попали в ДТП в Артёмовском районе
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