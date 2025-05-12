Более четырёх десятков пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Стоило майским дождям сделать небольшую паузу, как это тут же сказалось на пожарной обстановке в Свердловской области. Сводка МЧС России за два выходных дня свидетельствует о резком скачке возгораний.В субботу, 17 мая, свердловские пожарные ликвидировали 15 пожаров, а на следующий день возгораний было зафиксировано уже 28 возгораний. То есть, суммарно за два выходных дня в области случилось 43 пожара. Правда, по большей части происходили они в промзонах и на открытых площадях. На жилой сектор пришлось 10 пожаров (в субботу — 4 и в воскресенье 6).К сожалению, без трагедий не обошлось. В Берёзовском 17 мая погиб хозяин садового домика — его тело нашли при разборе обгоревших конструкций пожарные, приехавшие на вызов. Неизвестно, что стало причиной пожара в данном случае, но дом полыхал почти весь — огонь охватил 40 квадратных метров.При таком количестве пожаров, только благодаря оперативной и профессиональной работе специалистов удалось избежать ещё большего количества смертей. Так, в Екатеринбурге, тоже в субботу, смертельной опасности подвергались шесть автовладельцев, в момент пожара оказавшихся в гаражном комплексе на улице Фрунза. Пожарные успели эвакуировать их перед тем, как ликвидировать огонь, раскинувшийся на 50 «квадратах». Как выяснилось позже, возгорание началось с гаражного бокса, где хранились электросамокаты. А причиной возгорания стал вспыхнувший литий-ионный аккумулятор.В воскресенье самым массовым по числу спасённых стал пожар в квартире на втором этаже девятиэтажки в Нижнем Тагиле. Там горело домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. Благодаря работе газодымозащитной службы удалось вывести 8 человек. Пожар потушили за 15 минут.Ещё одного человека спасли вчера в Североуральске. Там горела входная группа частного дома. Площадь пожара составила всего два квадратных метров, но — как показывает практика — даже самое небольшое возгорание может привести к гибели человека.Кроме того, 18 мая, в Екатеринбурге на Сибирском тракте пожар возник сразу в двух очагах — горел мусор и бесхозная машина. Аналогичный случай произошёл в Березовском, где на 23-м километре Режевского тракта вспыхнул легковой автомобиль. Причиной, по данным МЧС, могла стать неисправность транспортного средства.