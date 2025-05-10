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На 30 суток приостановили работу ресторана «Мидийное место» в «Гринвиче» по решению суда
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Работу ресторана «Мидийное место» в ТРЦ «Гринвич» приостановили на 30 суток. Такое решение вынес Ленинский районный Екатеринбурга.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения в работе ресторана после информации об отравлении. Протокол был составлено на ООО «Новые горизонты». По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении суд решил приостановить работу заведения до 8 июля 2025 года включительно.
Подчёркивается, что в законную силу акт пока не вступил.
Как сообщил Вечерним ведомостям адвокат ресторана Георгий Краснов, руководство заведения признало ошибку. По данным защитника, кишечную палочку нашли в устрицах. Сразу после того, как это выяснилось, ресторан сменил поставщика на «более надёжного».
Краснов также рассказал, что все замечания Роспотребнадзора были учтены.
Подчеркнём, что факт устранения всех нарушений будет проверяться Роспотребнадзором уже после вынесения решения судом.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения в работе ресторана после информации об отравлении. Протокол был составлено на ООО «Новые горизонты». По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении суд решил приостановить работу заведения до 8 июля 2025 года включительно.
Подчёркивается, что в законную силу акт пока не вступил.
Как сообщил Вечерним ведомостям адвокат ресторана Георгий Краснов, руководство заведения признало ошибку. По данным защитника, кишечную палочку нашли в устрицах. Сразу после того, как это выяснилось, ресторан сменил поставщика на «более надёжного».
Краснов также рассказал, что все замечания Роспотребнадзора были учтены.
«Все замечания по уборке подсобных помещений, маркировке инвентаря и разработке документации на сегодняшний день устранены»,
– рассказал адвокат.
Подчеркнём, что факт устранения всех нарушений будет проверяться Роспотребнадзором уже после вынесения решения судом.
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