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В Свердловской области пройдут грозы
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала недели в Свердловской области будут идти грозы, сопровождать которые будут умеренные дожди. Также в горах и на севере региона ожидается похолодание.
Сегодня, 19 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха днём +14...+19°C, в горах до +9°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, днём +17...+19°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днём гроза. Температура ночью на юге +8...+13°C, на севере +3...+8°C, днём на юге +17...+22°C, на севере +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +11...+13°C, днём умеренный дождь, +18...+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 21 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +6...+11°C, на севере до +1°C, днём +13...+18°C, на севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой дождь, +9...+11°C, днём умеренный дождь, +15...+17°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха днём +14...+19°C, в горах до +9°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, днём +17...+19°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днём гроза. Температура ночью на юге +8...+13°C, на севере +3...+8°C, днём на юге +17...+22°C, на севере +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +11...+13°C, днём умеренный дождь, +18...+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 21 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +6...+11°C, на севере до +1°C, днём +13...+18°C, на севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой дождь, +9...+11°C, днём умеренный дождь, +15...+17°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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