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Ночная поездка на электросамокате для гостя уральской столицы закончилась смертельными травмами
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Минувшей ночью, около четырёх часов, в Екатеринбурге на улице Первомайской, возле дома №56, на электросамокате насмерть разбился 36-летний мужчина.
Как рассказали в городской ГИБДД, мужчина врезался в стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber.
Известно, что мужчина проживает в посёлке Патруши Сысертского района.
Как рассказали в городской ГИБДД, мужчина врезался в стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber.
«В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков»,
– рассказали в пресс-группе.
Известно, что мужчина проживает в посёлке Патруши Сысертского района.
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