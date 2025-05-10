Парень с девушкой на Daewoo Nexia попали в ДТП в Артёмовском районе





– рассказали в управлении. «По установленным данным, водитель, двигаясь со стороны посёлка Сосновый бор в сторону посёлка Красногвардейского, не правильно выбрал скорость движения и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде забора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ночь на минувшее воскресенье в посёлке Красногвардейский Артёмовского района парень с девушкой, ехавшие на Daewoo Nexia, попали в серьёзное ДТП.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, за рулём был 20-летний молодой человек, не имеющий ни водительских прав ни трезвого ума – освидетельствование парня после ДТП показало 0,419 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.В результате ДТП 23-летняя пассажирка получила травмы, с которыми её госпитализировали в травматологическое отделение Артемовской ЦРБ.Водителю повезло избежать травм. На него составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение без прав в состоянии опьянения, и задержали. Сообщается, что пояснений по поводу произошедшего молодой человек дать не смог.