Возрастное ограничение 18+
Парень с девушкой на Daewoo Nexia попали в ДТП в Артёмовском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ночь на минувшее воскресенье в посёлке Красногвардейский Артёмовского района парень с девушкой, ехавшие на Daewoo Nexia, попали в серьёзное ДТП.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, за рулём был 20-летний молодой человек, не имеющий ни водительских прав ни трезвого ума – освидетельствование парня после ДТП показало 0,419 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка получила травмы, с которыми её госпитализировали в травматологическое отделение Артемовской ЦРБ.
Водителю повезло избежать травм. На него составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение без прав в состоянии опьянения, и задержали. Сообщается, что пояснений по поводу произошедшего молодой человек дать не смог.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по Свердловской области, за рулём был 20-летний молодой человек, не имеющий ни водительских прав ни трезвого ума – освидетельствование парня после ДТП показало 0,419 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«По установленным данным, водитель, двигаясь со стороны посёлка Сосновый бор в сторону посёлка Красногвардейского, не правильно выбрал скорость движения и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде забора»,
– рассказали в управлении.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка получила травмы, с которыми её госпитализировали в травматологическое отделение Артемовской ЦРБ.
Водителю повезло избежать травм. На него составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение без прав в состоянии опьянения, и задержали. Сообщается, что пояснений по поводу произошедшего молодой человек дать не смог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Берёзовском столкнулись снегоход и квадроцикл: водитель в реанимации, подросток — дома
18 мая 2025
18 мая 2025