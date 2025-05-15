В Екатеринбурге на Вторчермете ребёнок выпал из окна

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром 18 мая в Екатеринбурге произошёл несчастный случай: ребёнок 2024 года рождения выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Об этом сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца происшествия.По предварительной информации, ребёнок упал вместе с москитной сеткой из окна дома №34А на улице Агрономической. С ушибом лёгких и сотрясением головного мозга мальчика доставили в больницу.Информацию о происшествии изданию подтвердили в УМВД России по Екатеринбургу. Как уточнили в полиции, на момент падения мать ребёнка находилась в квартире, но отвлеклась на других детей. Сейчас проводится проверка, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося.