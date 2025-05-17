15 пожаров в Свердловской области: один человек погиб, один пострадал

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 15 пожаров, сообщили в МЧС России по Свердловской области. В результате происшествий погиб один человек, ещё один пострадал, одного удалось спасти. Четыре пожара произошли в жилом секторе.В Берёзовском загорелся садовый дом — пламя охватило 40 квадратных метров. На месте работали девять пожарных и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 34 минуты. В ходе тушения было обнаружено тело погибшего. Причины пожара устанавливаются дознавателями и полицией.В Екатеринбурге на улице Фрунзе загорелся гаражный бокс, в котором находились самокаты. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Шесть человек были эвакуированы. В ликвидации пожара участвовали 24 человека и девять единиц техники. На тушение потребовалось 75 минут. Как уточнили в МЧС, причиной стало возгорание литий-ионного аккумулятора одного из самокатов.В Каменске-Уральском по улице Репина горел мусор в коллекторе теплотрассы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал один человек, ещё одного пожарные успели спасти. Пожар ликвидировали за четыре минуты, в тушении участвовали девять человек и две единицы техники.По данным МЧС, в 6% случаев причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки, в 13% — неосторожное обращение с огнём.