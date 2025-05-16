В Берёзовском столкнулись снегоход и квадроцикл: водитель в реанимации, подросток — дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Днём 17 мая в Берёзовском на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в районе подъезда к посёлку Старопышминск, произошло ДТП с участием подростка на снегоболотоходе и квадроцикла с прицепом. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 14-летний подросток, не имея прав и опыта, выехал на дорогу общего пользования и не справился с управлением.Машина, на которой он двигался, — снегоболотоход «Stels Гепард». Юный водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с квадроциклом «CFMOTO CFORCE 800», которым управлял 58-летний мужчина. В результате аварии водитель квадроцикла в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение Берёзовской ЦГБ.Подросток серьёзных травм не получил — его осмотрели врачи на месте и отпустили домой. В момент аварии на нём был мотошлем. Как установили сотрудники ГИБДД, технику юноше передал отец: он привёз снегоболотоход на прицепе из Берёзовского в район Старопышминска, чтобы сын покатался в лесу.На отца составлен административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы ДТП будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) и постановке семьи на профилактический учёт.