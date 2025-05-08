Два человека погибли за сутки в Свердловской области — в пожаре и на воде, спасены 11

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 20 пожаров, в результате которых погиб один человек, пострадали четверо, спасены — 11. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Свердловской области.Один из самых серьёзных случаев произошёл в посёлке Ключевой Серовского муниципального округа. Там на площади 200 квадратных метров горел двухквартирный жилой дом. При тушении огня пожарные обнаружили погибшего. Пожар ликвидировали за два часа. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники.В Дегтярске по улице Калинина загорелась квартира на третьем этаже четырёхэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 18 человек, ещё одного спасли сотрудники МЧС. В результате происшествия пострадал один человек. С огнём удалось справиться за четыре минуты.Крупный пожар также произошёл в Екатеринбурге на улице Красина. Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажки — площадь пожара составила 10 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 43 человека, ещё 10 были спасены пожарными. Два человека пострадали. На тушение выезжали 46 специалистов и 14 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в течение часа.По данным МЧС, 5 из 20 пожаров произошли в жилом секторе, 10 — на открытых территориях, 4 — на прочих объектах, ещё один — на промышленном предприятии. В 15% случаев причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки, в таком же проценте — неосторожное обращение с огнём.Кроме того, на водоёмах региона зарегистрировано одно происшествие. В Алапаевске, на реке Нейва, был найден погибший. Тело извлечено из воды, ведутся оперативно-следственные мероприятия.