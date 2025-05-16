Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ещё одно смертоносное ДТП случилось этим утром на территории Свердловской области. На 142-м километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло столкновение сразу трёх транспортных средств, в результате чего два человека погибла.Как сообщает областная Госавтоинспекция, примерно в 11.00 водитель автомобиля «ВАЗ-2114», следовавший из Екатеринбурга в сторону Кушвы, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter». После удара легковушку отбросило на грузовой автомобиль «КамАЗ».Получили тягчайшие травмы и моментально погибли водитель и пассажир «ВАЗа». Женщина, находившаяся в салоне того же автомобиля, была госпитализирована в тяжёлом состоянии в Демидовскую городскую больницу. По информации ГИБДД, водитель и восемь пассажиров микроавтобуса не пострадали. Известно, что автобус осуществлял вахтовую перевозку работников.Обстоятельства случившегося и степень вины участников устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой Нижнетагильского ОВД.