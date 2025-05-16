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Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов

20.46 Пятница, 16 мая 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Ещё одно смертоносное ДТП случилось этим утром на территории Свердловской области. На 142-м километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло столкновение сразу трёх транспортных средств, в результате чего два человека погибла.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, примерно в 11.00 водитель автомобиля «ВАЗ-2114», следовавший из Екатеринбурга в сторону Кушвы, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter». После удара легковушку отбросило на грузовой автомобиль «КамАЗ».

Получили тягчайшие травмы и моментально погибли водитель и пассажир «ВАЗа». Женщина, находившаяся в салоне того же автомобиля, была госпитализирована в тяжёлом состоянии в Демидовскую городскую больницу. По информации ГИБДД, водитель и восемь пассажиров микроавтобуса не пострадали. Известно, что автобус осуществлял вахтовую перевозку работников.

Обстоятельства случившегося и степень вины участников устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой Нижнетагильского ОВД.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:46 Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов
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16:05 Энергетики предупредили об ограничении электроснабжения в южной части Екатеринбурга
14:06 Приговор экс-директору института физкультуры УрФУ оставили в силе
11:45 Экс-глава свердловского управления Росимущества Зубенко останется под стражей
11:02 В уральских магазинах сети «Светофор» нашли яйца и пломбир с антибиотиками
10:33 Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили срок содержания под стражей
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21:07 Свердловчанина осудили за контрабанду челябинского леса
20:24 Председателя думы в Слободо-Туринском районе лишили полномочий
19:32 Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций
19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
18:40 В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие
18:23 На мемориале прокуратуры Свердловской области появились новые имена героев-фронтовиков
17:09 СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
16:50 Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
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